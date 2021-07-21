Muhtar köyü sineklere karşı ilaçlıyor

Kastamonu’nu Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyü muhtarı, vatandaşların rahat etmesi amacıyla köyü sineklere karşı ilaçlıyor.

Yukarı Şehirören köyü Muhtarı Satılmış Göksu kendisine ait traktöre uyarladığı bir düzenek sayesinde köyü baştan başa sineklere ve haşerelere karşı ilaçlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Göksu, “Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız ve bayram için köyümüzde bulunan misafirlerimizin rahat etmesi için her yıl olduğu gibi bu senede sineklere karşı ilaçlama çalışması yaptım. Her şeyi devletimizden beklemek olmaz kendi imkanlarımla ben bunu yapabiliyorum ve bundan sonrada yine köy sakinlerimizin rahat etmesi için bu ve bunun gibi hizmetlere devam edeceğim” dedi.