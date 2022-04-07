Minik öğrenciler, kendi biriktirdikleri harçlıklarla yardım kampanası düzenledi

Kastamonu’da ilkokul öğrencileri, kendi yaptıkları kumbaralarda biriktirdikleri harçlıkları ile yardım kampanyası düzenledi.

Kastamonu’da Şehit Erkan Kendirci İlkokulu öğrencileri, her yıl Ramazan ayında yapmış oldukları “Arkadaşınla Paylaş” etkinliğini bu yıl da sürdürdü. Öğrenciler, geçtiğimiz yıllara göre “Arkadaşınla Paylaş” etkinliğine daha fazla katılım göstererek, daha çok yardım topladı. Kendileri küçük, merhametleri büyük öğrenciler, önce kendi sınıf kumbaralarını tasarladılar, daha sonra sınıf kumbaralarına harçlıklarından arttırdıkları paraları atarak yardım topladılar. Toplanan paralarla okul idaresi, okul rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleri aracılığıyla alışveriş kartları satın alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında aktif rol oynadı.

Konuyla ilgili konuşan Okul Müdürü Adnan Kılıççalar, “Her yıl ramazan ayında bu etkinliği yapmaya devam ediyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizin desteği ile bu etkinliğimiz büyümeye ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmaya başladı. Bu yıl katılım geçen yıla göre oldukça fazla oldu. Değerler eğitimi çerçevesinde sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşmanın önemini öğrencilerimize her daim yaparak yaşayarak öğretmeye çalışıyoruz. Bu gibi etkinliklerle öğrencilerimizin bu değerleri kazandığını görmek mutluluk verici. Bu etkinlikte emeği geçen öğretmen arkadaşlarım, velilerimiz ve özellikle güzel yürekli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.