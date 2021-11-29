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MHP heyetinden Başkan Vidinlioğlu’na övgü

Kastamonu’yu ziyaret eden MHP heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun çalışmalarını inceledi.

KASTAMONU 29.11.2021, 12:22
MHP heyetinden Başkan Vidinlioğlu’na övgü

Kastamonu’yu ziyaret eden MHP heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun çalışmalarını inceledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla hazırlanan “Adım Adım 2023: İl İl Anadolu” programı çerçevesinde Kastamonu’yu ziyarete gelen MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MYK Üyeleri Hüseyin Edis, Davut Haskırış ve Çağrı Acı, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’yla birlikte belediye çalışmalarıyla ilgili bir dizi incelemelerde bulundu. Kastamonu MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın ve Kastamonu MHP İl Başkanı Emin Çınar’ında yer aldığı incelemelerin ardından Başkan Vidinlioğlu, MHP heyetine görevde bulunduğu 2,5 yıllık çalışmaları kapsayan kısa bir sunum yaptı.

150 milyon liralık yatırım tutarıyla şehrin dev projelerinden biri olan Atık Su Arıtma Tesisi, Park Bahçeler Müdürlüğü yeni yerleşkesi, Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi (KASMEK), Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi’nde Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile birlikte incelemelerde bulunan MHP heyeti, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu’da antrenmanlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Takımı, Sarıyıldız Spor Kulübü U-16 Futbol Takımını, Nasrullah Meydanı ve civarındaki esnafları ziyaret etti.

Yapılan yatırımların yerinde incelenmesinin ardından Kastamonu Belediyesi’ne MHP heyeine çalışmalar hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’ya her alanda en iyi hizmeti sunmak ve gelişimine katkı sağlamak adına tüm ekibiyle birlikte çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

150 Milyon liralık yatırım olan, Avrupa Birliği tarafından yüzde 85’i, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yüzde 6’sı, Kastamonu Belediyesi tarafından ise yüzde 9’u karşılanan Atık Su Arıtma Tesisi projesini şehrin olmazsa olmazı olarak adlandıran Başkan Vidinlioğlu, projenin tarım alanlarının sulaması adına hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Projede yüzde 90 üzerinde bir gerçekleşme olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi:

“İnşallah proje bu yıl içerisinde tamamlanacak ve hizmete girecek. Yine Kastamonu Eğitim Merkezimiz (KASMEK) bizler için çok önemli bir projeydi. Tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bugün 500’ün üzerinde kesin kayıt yaptıran ve burada kurs alan kursiyerimiz var. Yine bu bina içerisinde Ahşap Restorasyon birimimizi kurduk. Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanemizi hizmete açtık. Çocuklarımızın en iyi ortamlarda eğitim alması ve paylaşmayı öğrenmesi adına çok önem verdiğim bir proje. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzü yeni yerleşkesine taşıdık. Burada son sistem dört seramızı faaliyete geçirdik. Geçtiğimiz iki yılda 100 bin ata tohumundan elde ettiğimiz fidelerimizi hemşehrilerimize dağıtmıştık. İnşallah bu yıl da 100 bin ata tohumu fidesini hemşehrilerimize dağıtacağız. Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine ev hanımlarımıza ciddi destekler sağlıyor, kadın kooperatiflerimiz ile birlikte hareket ediyoruz. Kastamonumuzun değerlerini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına projeler üretiyor ve bir bir faaliyete geçiriyoruz.

Alt yapıya ayrı bir önem veriyoruz. Yılların sorunlarını çözmek adına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de şehrimize en iyi hizmeti sunmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu ise, yaptıkları incelemelerle ilgili memnuniyet duyduklarını belirterek, “Gerçekten başkanımız çok önemli hizmetlere imza atmış. Kendisini kutluyorum. Büyükşehirlerde göreceğimiz hizmetleri Kastamonu’ya getirmek bir beceri ister. Bundan dolayı bizler çok mutlu olduk. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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