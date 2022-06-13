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Metruk binada korkutan yangın
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KASTAMONU 13.06.2022, 18:06
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Tosya Cumhuriyet Mahallesi 7508 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk ahşap binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise metruk binaya sürekli olarak kimliği belirsiz şahısların girdiğini belirtti.