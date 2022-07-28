banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da

Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla alakalı yakalanan 2 şahsa adli işlem yapılırken şüphelilerden 1’i tutuklandı.

KASTAMONU 28.07.2022, 14:44
Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla alakalı yakalanan 2 şahsa adli işlem yapılırken şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2şahsın yapılan üst ve oto aramalarında, farklı miktarlarda metamfetamin maddesi ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapılırken şahıslardan 1’i tutuklandı.

Yorumlar (0)
30°
açık