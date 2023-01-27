Metamfetamin ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnebolu ilçesinde, şüphe üzerine A.E. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.