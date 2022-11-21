Mesleki ve teknik lise öğretmenlerinin mobil Android yazılım eğitimleri tamamlandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 18 öğretmene yönelik düzenlenen mobil Android yazılım eğitimi tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm” projesi tamamlandı. Proje ile Kastamonu’da mesleki ve teknik liselerde görev yapan 18 öğretmene yönelik mobil Android yazılım eğitimi düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genç İstihdamı Teması çerçevesinde hazırlanan teknik destek program ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki beşeri sermaye kapasitesinin ve gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan toplam 7 projeye Ajans tarafından eğitim ve danışmanlık desteği sağlanıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 5 gün süren Eğitimde Java Programlama Dili, Java Sanal Makinesi, JDK ve JRE, Temel Veri Türleri, Kontrol Akış Şemaları ve Döngüleri konu başlıklarında bilgiler verildi. Andorid uygulama geliştirme, uygulama kodları yazabilme ve öğrencilerine bu konuları aktarabilme yetkinlikleri kazanan öğretmenlere düzenlenen törenle katılım sertifikaları verildi.