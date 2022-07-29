“Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Programı”nın 1. dönem sonuçları belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 27 Mayıs tarihinde ilan edilen “2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı” çerçevesinde başvurusu alınan projelerin değerlendirilme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop’tan başvurusu alınan projelerden toplam 3 proje başarılı bulunarak Ajans Genel Sekreterliği onayıyla desteklenmeye hak kazandı.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurum ve kuruluşları ile 10 iş günü içinde sözleşmelerinin imzalanması planlanıyor. Desteklenecek projelerin listesi ise KUZKA’nın resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.