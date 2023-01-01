Mekke’nin fethinin bin 392 yıldönümü Tosya’da kutlandı

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde, Mekke’nin fethinin bin 392. yıldönümü dualarla kutlandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Mekke’nin fethinin bin 392. yıldönümü dolayısıyla program düzenledi. Tosya Müftülük Konferans salonunda düzenlenen orograma Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Tosya Şubesi tarafından düzenlenen program Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa konuşmacı olarak katılan Kastamonu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şemseddin Kırış, Mekke’nin fethinin Müslümanlar için önemini ve Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını anlattı.

Konuşmaların ardından Mekke’nin fethini anlatan sinevizyon izletildi.