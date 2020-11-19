Mehmet Akif Ersoy’un Nasrullah Vaazının 100. yıldönümü anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Mücadelesinde Nasrullah Meydanında verdiği vaazın 100. yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu’da Nasrullah Meydanında verdiği vaazın 100. yıldönümü nedeniyle Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe telekonferans sistemiyle katılan Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Mehmet Akif Ersoy’un Nasrullah Meydanında verdiği vaaz ile ilgili davetlilere bilgi verdi. etkinlikte konuşan Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, “Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’da evinde oturup bekleyebilirdi ama ’cihad, mücadele’ dedi ve İstanbul’dan çıkıp bütün Türkiye’de milli mücadelenin önemini anlattı. İşte o duraklardan bir tanesi de Kastamonu oluyor. Kastamonu, milli mücadele açısından önemli. Bu memlekette Türkiye’nin en çok şehit veren köyü Kastamonu’dadır. Yine bu memlekete İstiklal Yoluyla mühimmat taşıyan memlekettir Kastamonu. Bu anlamda bizler, bunu yad etmek adına bir etkinlik düzenledik. Bunun önümüzdeki yıllarda da sürmesini istiyoruz” dedi.

daha sonra konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Bazı şeyleri unutmamız gerekiyor. Bizi biz yapan bazı değerler bulunuyor. Bu değerlere de sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü birlik ve beraber olmamız gerekiyor. Millet olmanın da gerekliliği budur zaten. Mazide birlik için onu iyi bilmek lazım. Hal da birliğimizi mutlaka organize etmemiz lazım. Gelecek içinde mutlaka nasıl fert olarak hepimizin gelecekle ilgili hayallerimiz var, ülkemizle ilgili hayallerimizin de ortak olması lazım. Ayrı duyguyla organize olmamız lazım ki organize olabilelim. Bununda tek yolu var birbirimizi sevmekten geçiyor. Birbirimizi sevmedikçe başarılı olamayız” diye konuştu.

Buradaki etkinliğin ardından Mehmet Akif Ersoy’un vaaz verdiği Nasrullah Meydanında basın açıklamasında bulunuldu. Grup adına açıklamayı okuyan Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, “Milli şairimiz Mehmet Akif ise, ‘savaş cephede silahla kazanılar, edibler elinde kalemle destanlaşır’ sözünün gereğini yapan en büyük isimdir. Sadece yazdığı şiirlerle değil, Anadolu’yu karış karış dolaşarak, insanlarla konuşarak, vaazlar vererek, toplantılar yaparak üstü küllenmiş olan cihad ve mücadele ruhunu şaha kaldırılmıştır. Milli Mücadele’nin en önemli dönüm noktalarından birisi de Mehmet Akif’ın 100 yıl önce Nasrullah Camisinde irad eylediği meşhur vaazı olmuştur" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un hatırasını yaşatmak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Sancaktaroğlu, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hatırasını yaşatmak, vatan sevdasını, mücadelesini ve Nasrullah Kürsüsünden verdiği vaazında ifade ettiği düsturları yaşamak Kastamonu kimliğinin bir vefa borcudur. Bu vaaz Kastamonumuz’un işgal yüzü görmemesine rağmen en fazla şehit veren illerden olması ve kahramanlık destanlarının yazılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Şerife bacıların, Halime Çavuşların, Ersiz kalan köylerin ve şehirlerin vatan müdafaasında ’ölürsek şehidiz kalırsak gazi’ düsturuyla harekete geçmesinin başlangıcıdır” şeklinde konuştu.