Liseli gençler, ‘Genç Bizz’ ile girişimci olacaklar

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen “Genç Bizz Lise Girişimcilik Programı” ile gençler girişimcilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki genç öğrenciler, aldıkları eğitimlerle geleceğin girişimcileri olacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen, iki gün süren eğitim programı kapsamında, öğretmenlerin girişimcilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla, temel girişimcilik, tasarım odaklı düşünme, sorun çözümü yaklaşımı ve iş modeli kanvası eğitimleri verildi. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, öğrencilerden oluşturacakları takımlarla birlikte, başarılı iş fikirlerini hayata geçirmek üzere Genç Bizz portalı üzerinden girişimcilik faaliyetlerine başlayacaklar. Program kapsamında, "Genç Bizz Liselerarası Girişimcilik Programı" ile yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençler, iş dünyası temsilcileriyle buluşturulacak. İş adamlarının tecrübelerini aktaracakları buluşmada, gençlerin kişisel gelişimlerinin, yetkinliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Programla, öğrencilerin kariyer planlamalarında olumlu davranışları destekleyen iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla, yenilikçi düşünme tarzını benimsemeleri teşvik edilirken; aynı zamanda gerçek yenilikçi hedeflerini oluşturmaları ve bir şirketin nasıl işlediğini öğrenmeleri sağlanacak. Program ayrıca iş yönetimi ve girişimcilik becerilerini elde eden öğrencilere, eğitim, kariyer ve hizmet arayışlarında destek sağlayarak, olumlu kararlar verebilmeleri için, finansal konulara yakın olmanın ve bireysel sorumluluğun bilinci kazandıracak.