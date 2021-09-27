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KUZKA’nın şehir tanımıyla ilgili başarılı projeler belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen “2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu kabul edilen 4. dönem projelerinin değerlendirme süreçleri tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

KASTAMONU 27.09.2021, 16:22
KUZKA’nın şehir tanımıyla ilgili başarılı projeler belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen “2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu kabul edilen 4. dönem projelerinin değerlendirme süreçleri tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen “2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” 4. dönem kapsamında başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan 1 proje, ajans genel sekreterliğince onaylanarak destek almaya hak kazandı. Program kapsamında Kastamonu’nun Daday İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Müze Deneyimleri İyileştirilmesi/Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık Projesine" ajans tarafından teknik destek sağlanacak.

Daday’da kurulması planlanan Daday Eğitim Tarihi Müzesi’ne yönelik müzecilik alanında profesyonel danışmanlık desteğini kapsayan teknik destek, müzenin kuruluş aşamasında yapılması gerekenler, kurulması ve sonrasında hizmete sunulması süreçlerinin profesyonel olarak yürütülmesini içeriyor.

28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen 2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı, 31 Ekim saat 18.00’e kadar başvuruya açık olacak.

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