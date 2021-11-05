KUZKA’dan öğretmenlere teknoloji girişimciliği atölyesi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve il milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Teknoloji Girişimciliği Temel Kodlama Yetkinlikleri Eğitim Atölyesi" eğitimleri başladı.

KUZKA tarafından il milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen online atölye çalışmalarıyla, öğretmenlerin teknoloji girişimciliği alanında bilgilerini artırmak ve öğrencilerin teknoloji girişimciliği alanında eğitimlerine destek sağlanması amaçlanıyor. Eğitimlere Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta bulunan il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde okul öncesi (anaokulu), ilkokul ve ortaokullarda görev yapan toplam 140 öğretmen katılıyor. Eğitimlerden, okul öncesi ve ilkokul düzeyinde 40’ar, ortaokul düzeyinde ise 60 öğretmen faydalanacak. Atölye çalışmalarında öğretmenlere algoritma mantığı, blok tabanlı programlama ve arduino (simülasyon) konularında eğitimler verilecek.

1 Kasım’da online olarak ilkokul düzeyindeki öğretmenler için başlayan eğitimler, 3 Aralık’ta tamamlanacak. Program kapsamında öğretmenler üç grup halinde eğitimlerini gerçekleştirilecek.

Yaygınlaştırma eğitimleri düzenlenecek

Eğitimleri alan öğretmenler, kendi okullarında veya yakın çevre okullardaki diğer öğretmenlere aldıkları eğitimi anlatacak. Ayrıca Teknoloji Girişimciliği Temel Kodlama Eğitimleri sayesinde eğitim alan tüm öğretmenler, dersine girdiği öğrencilere uygulama eğitimi verecek. Böylece yıl sonuna kadar Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta tüm kademelerde birçok öğrencinin temel kodlama eğitimleri ile ilgili çalışma yapması sağlanacak.