KUZKA, yatırım tutarı 17,5 milyon lira tutan 10 projeye destek verecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, TR82 bölgesinde yatırım tutarı 17 milyon 500 bin lira tutan 10 projeye destek verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve yerelde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) uygulamakta olduğu 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. 10 projenin destekleneceği program çerçevesinde KUZKA desteğiyle TR82 Bölgesi’ne toplamda 17 milyon 500 bin liralık yatırım yapılacak.

2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sonuçları belli oldu

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdamı artırmak, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlayan program çerçevesinde 10 proje başarılı bulunarak desteklenme hakkı elde etti.

TR82 bölgesine 17,5 milyon lira yatırım yapılacak

Yatırım tutarı toplamda 17 milyon 500 bin lira olan 10 projeye KUZKA tarafından yaklaşık 13 milyon lira destek sağlanacak. Söz konusu projeler çerçevesinde, TR82 Bölgesinde dezavantajlı konumda bulunan kesimlerin ekonomik olarak kalkınmasına destek sağlanırken, yöresel ürünlerin de ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor. Bölgede dezavantajlı konumda bulunan kesimlerin istihdamlarına da imkân sağlayacak olan bu projeler sayesinde aynı zamanda TR82 Bölgesi’ne toplam büyüklüğü 17 milyon 500 bin lira büyüklüğünde yatırım yapılmış olacak.

10 proje destek almaya hak kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen projelerden Kastamonu’dan “Kastamonu Engelsiz Yaşam Merkezi”, “İnebolu’da İşleyen Eller Projesi” ve “Gençler Kazansın İşsizlik Kalmasın”; Çankırı’dan 4 proje “Çalışan Kadınları Destekliyoruz; Kreş Kurulumu Projesi”, “Genç Kadınlar Bir Oldu, Küpler Peynir Doldu”, “Salça Üretim Tesisi ile Kızılırmak Kalkınıyor” ve “Genç Veteriner Sağlık Teknisyenleri İstihdama Kavuşuyor”; Sinop’tan 3 proje “E-Sinop”, “Sinop Genç Arıcılarını Yetiştiriyor” ve “Kırsal Yoksulluk ile Mücadelede Çilek Projesi” SOGEP çerçevesinde desteklerden yararlanmaya hak kazandı.