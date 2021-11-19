KUZKA, 8 Projeye destek sağlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KUZKA tarafından yürütülen 5. dönem “2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” kapsamında, başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme neticesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop’tan toplam 8 proje desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen “2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı”na başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. “Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı”nın bir bileşeni olarak KUZKA tarafından kurgulanan teknik destek programının 5. dönemi kapsamında, sağlanacak destekle Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un tanıtımına ve markalaşmasına katkı sağlayacak farklı nitelikteki projeler teknik destek hizmetlerinden yararlanacak.

Buna göre programdan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan toplam 8 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda Kastamonu’dan “Marka Şehir Kastamonu Projesi”, “Horma Kanyonu Ürün İyileştirme Danışmanlığı”, “Haydi Doğaya”, “Sarı Dönüşüm” ve “Araç Yaylaları Tematik Yürüyüş Rotaları” projeleri, Çankırı’dan “Çankırı Doğa ve Kültür Yolu Rotalarının Belirlenmesi” ve “Çerkeş Kurabiyesinin Marka Değeri Coğrafi İşaret ile Güçleniyor” projeleri ile Sinop’tan “Turizm Fonksiyon Alanları Konsept Danışmanlığı Danışmanlık Desteği” projesi desteklenme hakkı elde etti.

Teknik destek programı ile KUZKA, doğa turizmi rotaları oluşturma, deneyim iyileştirme, turizm alanı konsept danışmanlığı, kaynak verimliliği, dijital tanıtım ve sosyal medya danışmanlığı gibi alanlarda sağlanacak teknik destek ile bölgenin markalaşma sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.