KUZKA, 2021 Yılı Teknik Destek Programı 3. dönem başarılı projeleri belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen “2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu kabul edilen 3. dönem projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde ilan edilen “2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” 3. Dönem kapsamında başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan 4 proje, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Ajans Genel Sekreterliğince onaylandı. Ajansın teknik destek programı kapsamında Bölge illerinde “Kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması, İşletmelerin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi ve Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi” amaçlarına yönelik projelere destek sağlanacak.

Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek projeler ise şöyle; “Çiftlik ve Sürü Yönetimi Kaynak Verimliliği Danışmanlığı”, “Sinop Beton Kurumsal Gelişim Projesi”, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Akreditasyon Projesi” ile “14064 Standart Çerçevesinde Karbon Ayak İzi Hesaplarının Yapılması, Raporlanması, Doğrulatılmasının Sağlanması Projesi”

28 Şubat 2021 tarihinde ilan edilen “2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı 31 Ekim 2021 - 23.59’e kadar başvuruya açık olacak.