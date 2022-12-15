Kursiyerler kulakların pasını silecek

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından düzenlenecek konserde, vatandaşların kulaklarının pası silinecek.

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından Kuzeykent Nikah ve Konferans Salonu’nda ücretsiz konser düzenlenecek. 15 Aralık Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek konserde piyano dinletisinin ardından çocuk korosu ve 80’ler, 90’lar pop korosu sahne alacak.

Vatandaşları konsere davet eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidiniloğlu, “Kastamonu Eğitim Merkezimizi açtığımız günden bugüne büyük ilgiyle karşılaştı. Amaç burada hasıl oldu. Burada eğitim gören kursiyerlerimiz geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu akşam da kulaklarımızın pasını silecek bir etkinlikle karşımızda olacak. Konserimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.