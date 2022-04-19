Küre’de polis memurlarına yangın eğitimi

Kastamonu’nun Küre ilçesinde polis ekiplerine yangın eğitimi verildi.

Küre İlçe Emniyet Amirliğinde, düzenlenen eğitimde polis memurlarına yangın söndürme teknikleri anlatıldı. Eğitim çerçevesinde, gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Yangın tatbikatı öncesinde Küre itfaiyesi tarafından yangın sırasında yapılması gereken müdahaleler polis memurlarına anlatıldı.

Polis memurları, acil bir durumda meydana gelebilecek her türlü yangının söndürülmesi, yangın mahalline gittiklerinde itfaiye ekipleri gelmeden önce alacakları tedbirler, tahliye çalışmaları konularında da bilgilendirildi.