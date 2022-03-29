Küre’de Nevruz Bayramı coşkusu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Küre ilçesinde baharın müjdecisi Nevruz Bayramı düzenlenen programla kutlandı. Küre Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam M. Miraç Topaloğlu, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Hasan Hüseyin Kara, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Abdullah Başar, daire amirleri, okul müdürleri, İGM Üyeleri Reşat Dinler, Mustafa Canbaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Nevruz Bayramının tarihteki önemini anlatan konuşma yapılarak şiirler okundu. Kaymakam M. Miraç Topaloğlu ve Belediye Başkanı Salih Turan tarafından nevruz ateşi yakıldı. Protokol ve öğrenciler ateşin üzerinden atladılar. Temsili olarak demir dövme töreni, ok atma, halat çekme, topaç çevirme ve yumurta kırma yarışmalarının yapılmasının ardından program sona erdi.