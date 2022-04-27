Küre’de kitap kampanyası başlatıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde okuma alışkanlığını arttırmak amacı ile ‘Bir Kitap da Benden Olsun’ projesi hayata geçildi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde okuma kültürünü getirmek ve kitap sevgisini artırmak amacıyla Küre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin organizasyonu ile ‘Bir Kitap da Benden Olsun’ projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Küre Çok Programlı Anadolu Lisesinden yapılan açıklamada, "Okulumuz kütüphanesinde bulunan kitapların nitelik ve nicelik olarak sayısın artırmak amacıyla valilik onayı ile Türkiye çapında 15 Mart 2022 tarihinde kitap toplama kampanyasına başladık. Sloganımız ‘Bir Kitap da benden olsun’ kitaplar raflarda tozlanacağına çocukların elinde yıpransın. Bu amaçla şu ana kadar kitap severlerin desteği ile 600’e yakın kitabı kütüphanemize kazandırmış bulunmaktayız. Hedefimiz 3 bin kitap temin ederek kütüphanemizdeki kitap sayısını 7 bine çıkartmaktır. Gelen kitaplar, gönderenin adı ile etiketleyerek kütüphanemizdeki raflardaki yerini alırken tüm sosyal platformlarda ’birkitapdabenden’ etiketi ile yayınlanmaktayız" denildi.