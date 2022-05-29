Kur’an kursu öğrencilerine unutulmayacak şölen

Kastamonu’da Kur’an kurslarından mezun olan çocuklar düzenlenen şenlikte eğlendi.

Kastamonu İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim görüp mezun olan çocuklar için Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde ‘Kur’an Kursları Kadim Oyunları Şenliği‘ düzenlendi. Etkinlikte 4-6 yaş çocuklara yumurta taşıma, çuval yarışı, minder kapmaca ve balon kapma gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Düzenlenen yarışmalarda çocukların kıyasıya yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Halı saha içerisinde kurulan şişme oyun grubunda çocuklar oynayarak güneşli havanın ve etkinliğin tadını çıkardı.

Şölenin çocukların kişisel gelişimi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç , “Bugün burada Kur’an kursumuzdaki öğrencilerimizin mezun olması münasebetiyle hem 4-6 yaş Kur’an kursu hem de yetişkinler Kur’an kursundaki öğrencilerimizin birlikteliğine şahitlik yapmak onların mutluluğunu doğrudan tecrübe etmek için bugün Kur’an kursundaki öğretici, öğrenci ve velilerimizle beraber bugün buradayız. Bugünkü şenliğimizin adı Kadim Oyunlar Şenliği. Kadim Oyunlar Şenliği Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bir şenlik, bir şölen. Bu şölen temelinde kadim oyunları var, yani bizim kültürümüzde çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar var. Aynı zamanda akıl ve zeka oyunları var. Burada Müftü Yardımcımız Özlem Hanım rehberliğinde Kur’an kursumuzdaki bütün öğreticilerimizin katılımıyla ‘biz‘ bilinci içerisinde aynı zamanda akıl ve zeka oyunları konusunda eğitim konusunda bilgisi, tecrübesi ve deneyimi olan öğretmenlerimizden hatta üniversitedeki okuyan öğrencilerimiz ve gençlerimizden de istifade ettik” dedi.

Ortaöğretim öğrencisi Rana Begüm Akgün şölende çok eğlendiğini belirterek, “Burası cidden o kadar güzel ki farklı farklı bir sürü etkinlik var. Mesela ben daha önce Ebru sanatını yapmamıştım, burada Ebru sanatını yapmayı öğrendim, bir sürü etkinliklere katıldık, bir sürü yemek yedik. Bu duygular anlatılmaz yaşanır. O kadar eğlendim ki bir daha olsa bir daha gelirim. Gelmeyen arkadaşlarımız için üzülüyorum ama şölen bir daha yapılırsa gelmeyen arkadaşlarımızın katılmasını şiddetle tavsiye ederim“ diye konuştu.