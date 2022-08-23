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Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan öğrenciler için tören düzenlendi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan öğrenciler için tören düzenlendi.

KASTAMONU 23.08.2022, 14:31 23.08.2022, 15:13
Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan öğrenciler için tören düzenlendi

Daday İlçe Müftülüğü bünyesinde bulunan ’Kur’an kursu’nda eğitim gören ve Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan çocuklar için tören düzenlendi. Kur’an kursu eğitmeni Saadet Mıstaçoğlu koordinesindeki öğrenciler, önce ilahiler söyledi, Kur’an-ı Kerim’den sureler okudu. Programda kısa bir konuşma yapan Daday İlçe Müftülük Vaizi Hüseyin İpek, Kur’an okuyan öğrencileri ve onlara eğitim veren öğreticileri tebrik etti.

Program dağıtılan sertifika ve hediyelerin ardından sona erdi.

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