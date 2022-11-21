Kurallara aykırı avlanan 5 kişiye para cezası

Kastamonu’da kurallara aykırı avlandığı tespit edilen 5 avcıya ekipler tarafından toplam 9 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekiplerince, hafta sonu kaçak avcılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde, 112 avcı kontrol edildi. Kurallara aykırı avlandıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 9 bin 555 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 adet yarı otomatik tüfeğe el konuldu.