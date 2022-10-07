Kronospan’dan Başkan Vidinlioğlu’na ziyaret

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gülamoğlu ile Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gülamoğlu ile Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette fabrikanın çalışmaları hakkında Gülamoğlu, Başkan Vidinlioğlu’na bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonumuzun ekonomisinde önemli bir yer tutan, ilimizin Dünya’ya açılan marka firmalarından olan Kronospan Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Gülamoğlu ile Yönetim Kurulu ve Fabrika Müdürü Sayın Bilal Karakaya’yı Belediyemizde ağırladık. Sayın Gülamoğlu ve Sayın Karakaya’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gülamoğlu ile Karakaya, Başkan Vidinlioğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kastamonu İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Kronospan Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.’yi ziyaret etti.

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gülamoğlu, Yönetim Kurulu ve İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz, Yönetim Kurulu ve Fabrika Müdürü Bilal Karakaya tarafından karşılanan Albay Çelik, fabrika yetkililerine çalışmalarında başarı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömer Gülamoğlu ise ziyaretinden dolayı Albay Çelik’e teşekkür etti.