Köylülerden depremzedelere odun ve soba yardımı

Kahramanmaraş merkez üslü depremden etkilenen 10 il için Kastamonu’nun Bulancık köyündeki vatandaşlar soba ve odun yardımı yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Kastamonu’nun Bulancık köyünde düzenlenen yardım kampanyasında, bu kış günlerinde deprem bölgesindeki vatandaşlar için Bulancık köyü sakinleri soba ve odun yardımlarına devam ediyor.

Köylü vatandaşlar, soba ve yakacak odun, kömür gibi malzemeleri köy meydanına getirdi. Buraya gelen yardımlar, gönüllü tır şoförleri ile depremden etkilenen bölgelere getirilmek üzere yola çıktı.