Köylüler depremzedeler için seferber oldu

Kastamonu’nun Elyakut köyünde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış gününde deprem bölgesine odun ve kömür yardımında bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmaları yanı sıra, depremzedelere yardımlar da sürüyor. Kastamonu’nun merkeze bağlı Elyakut köyünde düzenlenen yardım kampanyasında, soğuk kış gününde deprem bölgesindeki vatandaşlar için odun ve kömür yardımında bulunuldu. Elyakut köyü sakinleri; odun, kömür gibi malzemeleri köy meydanında toplayarak tırlara yükledi. Tırlara yüklenen yardımlar, depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere Kastamonu’dan gönderildi.