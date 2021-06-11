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Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi Hanönü halkına anlatıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde “Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KASTAMONU 11.06.2021, 18:26
Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi Hanönü halkına anlatıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde “Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamı Hasan Ali Kurt,köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda kırsal alanlarda sıkça rastlanan köy evleri yangınlarının önlenmesi ve meydana gelen zararların en az düzeye indirilebilmesi için Kastamonu Valiliği tarafından başlatılan Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi’nin köylerde yaşayan vatandaşlara anlatıldı. Proje kapsamında Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan sunum ile muhtarlar bilgilendirildi.
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