Son Dakika
Korona virüs tedavisi gören şahıs hayıtın kaybetti
KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.
KASTAMONU 27.09.2020, 17:35
2
Kastamonu’nun Daday ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden ve aile ziyareti için Daday ilçesine bağlı Karacaören köyüne gelen Daday Derneği Köy Temsilcisi 57 yaşındaki İlyas Yanaz, korona virüse yakalanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 12 gündür tedavisi gören Yanaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yanaz’ın cenazesi, Karacaören köyünde korona virüs tedbirleri alınarak defnedildi.
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Konyaspor
|2
|4
|8. Antalyaspor
|2
|4
|9. Fenerbahçe
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|7. Bandırmaspor
|3
|4
|8. Giresunspor
|3
|4
|9. Tuzlaspor
|2
|4
|10. Balıkesirspor
|3
|3
|11. Bursaspor
|3
|3
|12. Altınordu
|2
|3
|13. Ankaraspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. Man City
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Wolverhampton
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Cádiz
|2
|3
|12. Osasuna
|3
|3
|13. Athletic Bilbao
|2
|3
|14. Huesca
|3
|2
|15. Eibar
|3
|1
|16. Deportivo Alaves
|3
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Barcelona
|0
|0
|19. Sevilla
|0
|0
|20. Elche
|1
|0