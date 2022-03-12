Kontrplak üreticilerinin hammadde sorunu çözüldü

Pandemi dönemi ile birlikte kontrplak üreticilerinin hammadde temininde yaşadığı problemin büyük ölçüde çözüldüğünü söyleyen Türkiye Kontrplak Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Ercan, "Kontrplak Üreticiler Derneği olarak yapmış olduğumuz yoğun mesai ve çalışma sonrası bir nebze de olsa çözülmüş oldu" dedi.

Türkiye Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) Başkanı İsmail Ercan, kontrplak üretimde kullanılan hammaddenin temininde yaşanılan problemle ilgili açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde aşlayan tedarik zincirindeki bozulma ile birlikte kontrplak üretiminde kullanılan hammaddenin üreticiler tarafından temin edilemediğini söyleyen Ercan, yaptıkları girişimlerle yaşanılan sorunu büyük ölçüde çözdüklerini ifade etti.

Sorunun hammaddenin ihracatta kısıtlama ve ihracatı kayıtlı mallar listesine alınması ile çözüldüğünü söyleyen Ercan, "Dünyanın en büyük üreticisi Çin, pandemi döneminde başlayan ve günümüze kadar devam eden tedarik zincirindeki bozulma nedeni ile özellikle Kuzey Afrika ülkelerindeki kontrplak üretiminde kullanılan ağaç hammaddesi kavak ağacından üretilen papel hammaddeye yoğun talep gösterdiler. Yaşanan yoğun talep karşısında ağaç fiyatlarında kontrol edilemez bir artış ve enflasyon oluştu. Hammadde bulmakta zorluk çeken yerli üreticiler ve Kontrplak Üreticiler Derneği olarak Ticaret Bakanlığına gerekli başvuruları yaptık. Bununla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı yetkililer yaptıkları araştırma ve incelemelerde derneğimizin ve yerli üreticilerin haklılığı ispatlandı. Sonuç olarak ihracatta kısıtlama ve ihracatı kayıtlı mallar listesine alınması kararı alınmıştır. Pandemi döneminde yaşanan daralma sonrasında oluşan hammadde sıkıntısı, Kontrplak Üreticiler Derneği olarak yapmış olduğumuz yoğun mesai ve çalışma sonrası bir nebzede olsa çözülmüş oldu" dedi.