“Komiser yardımcılığı sınavını meslek tecrübemle kazandım” diyen sanık, beraat etti

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruların öncesinden öğrenilmesiyle ilgili yargılanan sanık, “Sınavcı kazanmamım sebebi mutlaka meslek tecrübemdir” diyerek, beraat etti.

Kastamonu’da 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının öncesinde öğrenilmesi sebebiyle sınavda usulsüzlük yapıldığı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması gerekçesiyle yargılanan sanık O.Ü.’ün yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ mensuplarının 2009’da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının, sınav öncesinde öğrenilmesi sebebiyle sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada komiserlik sınavında usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını nitelikli dolandırıcılık suçlarından tespiti yapılan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı O.Ü. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında kendisini savunan O.Ü., hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmeyerek, “Emniyet teşkilatı mensubu olduğum için sınavda pek zorlanmıyorum. Kazanmamım sebebi mutlaka meslek tecrübemdir. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.Ü.’nün beraatına karar verdi.