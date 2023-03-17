Kıraathanede kendisini vuran şahıs ağır yaralandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde köy kıraathanesinde kendisini vuran şahıs ağır yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Çubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.T., köy kıraathanesinde henüz bilinmeyen sebeple kendisine ait silahla kendisini vurdu. M.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.T., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, Çubuk köyünde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.