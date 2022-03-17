Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Özge, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ikamet eden ve Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Ahmet Özge, hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Özge’nin cenazesi memleketi Tosya ilçesine götürüldü. Harsat Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınmadının ardından Özge’nin cenazesi Asri Mezarlığında defnedildi.