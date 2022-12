Kıbrıs gazilerine, milli mücadele madalyası tevcih edildi

Kastamonu’da 5 Kıbrıs gazisine, milli mücadele madalyası tevcih edildi.

Kastamonu’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyası tevcih töreni ile 5 gaziye madalya verildi. Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törende, Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyaları, Kastamonu Valisi Avni Çakır tarafından 5 gaziye tevcih edildi.

Törende Kıbrıs Gazileri Kemal Sulamacı, Ahmet Hepcan, Hüseyin Göçer, Mehmet Ok ve Mahmut Türkoğlu’na törenle tevcihleri verildi.

Kastamonu denilince akla şehitler ve gazilerin geldiğini söyleyen Vali Çakır, “Hangi ilçemize gitsek, hemen hemen her köyümüzde bir tane gazimiz, şehitlerimiz var. Bugün inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen milli mücadele madalyalarıyla bu kahramanlıklarını bir daha tescillemiş olacağız. Hem milli mücadele döneminde hem de öncesinde Kastamonu insanının devletinin, milletinin emrinde olduğunu hep tanıklık etmişiz. Kıbrıs Barış Harekatı esnasında da hem aramızda bulunan çok kıymetli gazilerimiz hem de bizlerin büyükleri, her aileden hemen hemen bu harekata katılan insanlar olmuş. Türk milleti yavru vatana da bu anlamda görev geldiğinde de Türk askeri büyük bir gurur, şeref ve onurla cepheye koşmuş ve alnın akıyla verilen görevi tamamlamış. Hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve halkını büyük bir beğenisini, saygınlığını kazanmış insanlarımızdır gazilerimiz. Şu an burada 5 ailemiz var bir ailemiz sağlık sebebiyle gelemedi, onu da inşallah orada kendisine teslim edeceğiz. Bir insanın hayatı boyunca omzuna takacağı en büyük madalyalardan bir tanesi. Verilen görevi büyük bir gururla başarıyla yerine getirmiş olmak ve bunun da ülke düzeyinde taktir edilmesi ve onure edilmesi müthiş bir duygu. İnşallah bu madalyaya, yapılan hizmetin büyüklüğüne uygun bir şekilde de torunlarınız, çocuklarınız, ailelerinizle de bu gururu en üst seviyede taşırlar ve gereğini yaparlar. Allah sağlık ve afiyet versin” dedi.

Madalya tevcih törenine Vali Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Mehmet Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Dursun Kan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ile gaziler ve aileleri katıldı.