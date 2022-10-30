Kestanenin fiyatı 15 liraya kadar düştü

Kastamonu’da ormanlardan toplanan kestanenin kilogram fiyatı 15 TL’ye kadar düştü.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlarında yetişen kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Ormanlık alanlardaki ağaçlardan yere düşürüldükten sonra toplanan kestanenin kilogramı semt pazarlarında 15-25 TL arasında satışa sunuluyor. Kestanede bolluk yaşandığını söyleyen Zafer Köprülüoğlu, “Bu sene kestane de mantar da bol. İlk mahsul 50 TL’den satıyorduk, şimdi ise bollaştığı için iriliğine göre fiyatı değişiyor. Orta boy kestanenin fiyatı 15 TL, iri boy kestane de 25 TL’den alıcı buluyor. Vatandaşlarımız bu sene kestaneye de mantara da doydu. Kestane İnebolu’da bir çok vatandaşımızın geçim kaynağı oluyor, aynı şekilde mantar bir çok vatandaşımızın ekmek kazancı oluyor” dedi.