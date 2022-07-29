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Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi’nden Rektör Topal’a ziyaret

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi heyetini ağırlayarak iş birliklerinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

KASTAMONU 29.07.2022, 15:54
Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi’nden Rektör Topal’a ziyaret

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi heyetini ağırlayarak iş birliklerinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Kairat Kurmanbayev ile Dini Hizmet ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Timur Nusuphan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Kasım Yenigün ile Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi M. Öztürk Akcaoğlu’da hazır bulundu.

Ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi arasında devam eden iş birliklerinin geliştirilmesi hususunda görüşmeler yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, nazik ziyaretlerinden ötürü Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Kurmanbayev ve Merkez Müdürü Nusuphan’a teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Kurmanbayev ve Merkez Müdürü Nusuphan da ilgilerinden ve misafirperverliklerinden ötürü Rektör Topal’a teşekkürlerini iletti.

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