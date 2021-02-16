Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı seminerler serisi başlıyor

2021 yılı kalkınma ajansları kaynak verimliliği teması ve yönetim danışmanlığı önceliği doğrultusunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından başlatılan Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Seminerleri Serisi “Model Fabrika Yalın Üretim ve İyi Uygulama Örneği” semineriyle başlayacak.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminerler serisinin ilki 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14.00’te çevrimiçi gerçekleştirilecek. Kamu ve özel sektörden tüm ilgilere açık olacak programda Ankara Sanayi Odası iştiraki olan Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ile Megasan Tıbbi Medikal Cihazlar İmalatı İşletmesi Ar-Ge Birimi Yetkilisi Recep Çelikten konuşmacı olarak yer alıyor.

Programın ilk bölümünde Model Fabrikanın faaliyetleri, üretimde israfların önüne geçmek amacıyla yalın üretim kavramı ve işletmelere yalın üretim yetkinliği kazandırma, operasyonel mükemmellik, yönetim altyapısı ve yetkinlikler hakkında bilgiler aktarılacak. İkinci bölümde ise 2021 yılı ocak ayında tamamlanan Öğren-Dönüş Eğitim Programına katılan firmanın yetkilisi, program sonrasında elde ettikleri saha uygulama sonuçlarını paylaşacak.

Toplantıya katılım için www.kuzka.gov.tr web sitesinde yer alan linkten kayıt yapılması gerekiyor. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra e-posta adresine gönderilen linkle toplantıya katılım sağlanabilecek.