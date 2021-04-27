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Kaymakam Pişkin’den ilkokul inşaatını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Yavuz Selim İlkokulu’nda devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

KASTAMONU 27.04.2021, 14:52
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Kaymakam Pişkin’den ilkokul inşaatını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Yavuz Selim İlkokulu’nda devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Tosya Yavuz Selim İlkokulunda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 463 metrekare inşaat alanına sahip okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “İşin kontrolörlüğünü yapan İl Özel İdaresi mühendisleri, İlçe Mili Eğitim Müdürümüz ve Okul İdarecilerimizle birlikte inşaat çalışmaları bitirilmek üzere olan Tosya Yavuz Selim İlkokulumuzda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık. Bitmek üzere olan 12 derslikli yeni okul binamız 20 gün sonra yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecek. Bodrum, zemin ve 2 kattan oluşan bina toplam 2463 metrekare inşaat alanına sahip” dedi.
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