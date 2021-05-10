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Kaymakam Pişkin şehit annelerini unutmadı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin anneler gününde şehit annesinin anneler gününü kutladı.

KASTAMONU 10.05.2021, 15:08
Kaymakam Pişkin şehit annelerini unutmadı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin anneler gününde şehit annesinin anneler gününü kutladı.

Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan anneler gününde Tosya Kaymakamı şehit annelerini yalnız bırakmadı. Şehit annelerini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, onlara çiçek takdim ederek anneler gününü kutladı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “İlçemizdeki şehit annelerimizi temsilen Aziz Şehidimiz Engin Abay’ın kıymetli annesi Emine Teyzemi ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutladım. Diğer şehit annelerimin gününü ise pandemi tedbirleri nedeniyle telefonla kutladım. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Şehit anneleri sadece şehadete ermiş evlatlarına değil, devlete ve aziz milletimize annelik yapmış mübarek insanlardır. Hepsi başımızın tacıdır” diye konuştu.
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