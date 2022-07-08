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Kaymakam Bütün, bayram için yola çıkan vatandaşlara çikolata ikram edip trafik kurallarını hatırlattı
Kaymakam Bütün, bayram için yola çıkan vatandaşlara çikolata ikram edip trafik kurallarını hatırlattı
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde trafik denetimine katılan Kaymakam Emrah Bütün, sürücülere çikolata ikram edip trafik kuralların uymaları noktasında uyardı.
KASTAMONU 08.07.2022, 23:39
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde trafik denetimine katılan Kaymakam Emrah Bütün, sürücülere çikolata ikram edip trafik kuralların uymaları noktasında uyardı.
Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetim noktasını ziyaret etti. Kaymakam Bütün, Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketine gitmek memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücü ve vatandaşlara çikolata ikram etti. Kaymakam Bütün, sürücülere de trafik kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.