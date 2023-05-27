Kavga ettiği şahsın silahla ateş ettiği vatandaş yaralandı

Kastamonu’da tartıştığı şahsın silahla ateş ettiği vatandaş, bacağına kurşunun isabet etmesi neticesinde yaralandı.

Olay, Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Bilge Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Ş. İle ismi öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, Alperen Ş.’ye silahla ateş etti. Şahsın silahından çıkan kurşun Alperen Ş.’nin bacağına isabet etti. Alperen Ş. yaralanırken, şahıs ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Ş., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.