KATSO’nun yeni hizmet binasının projesi onaylandı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının projesi onaylandı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı, Belediye Caddesi üzerinde bulunan ve yıkımı tamamlanan eski belediye hizmet binasının bulunduğu alana yeni hizmet binası için proje hazırlattı. Hazırlanan proje onaylandı. Yıkımı tamamlanan eski belediye hizmet binasının olduğu alana hizmet binasının temelinin atılması planlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Yaklaşık 3 ay önce projesi onaylanan, konsepti ile Kastamonu kültürünü yansıtacak, iç donanım ve tasarımı ile modern ve son teknoloji ile donatılacak yeni oda hizmet binamızın temelini, kuruluşumuzun 140. yılında inşallah atacağız. Yer Altı Otoparkı, 1 Büyük Konferans Salonu, 4 Butik Eğitim ve Toplantı Salonu, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile toplamda bin 681,85 metrekare net kullanım alanıyla, bu coğrafyayı terk etmemiş, yatırım yapmış, istihdam sağlamış, Kastamonu Ekonomisine değer katmış olan siz değerli üyelerimizin hizmetine sunacağız” dedi.