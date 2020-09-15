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KATSO’da motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleştirildi

KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TOBB MEYBEM A.Ş. İŞBİRLİĞİNDE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVLARI DEVAM EDİYOR.

KASTAMONU 15.09.2020, 15:07
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KATSO’da motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleştirildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları devam ediyor.

Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Seviye 5 sınavları Tuğra Motors Firmasında 46 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınavlarda başarılı olan adaylar, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam edebilecekler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına şahsen yapılıyor.

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