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KATSO’da motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleşti
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları devam ediyor.
KASTAMONU 28.12.2020, 18:21
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Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları devam ediyor.Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Seviye-5 sınavları Tuğra Motors Firmasında 15 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınavlarda başarılı olan adaylar, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam edebilecekler. Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına şahsen yapılabiliyor.
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