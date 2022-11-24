KATSO Başkanı Fındıkoğlu’ndan EYT açıklaması

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ‘EYT’ ile ilgili açıklamada bulunarak, “EYT’ye karşı değiliz, ancak işveren için daha detaylı bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TBMM’de görüşülmesi ve 2023’in Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen EYT ile ilgili açıklama yaptı. EYT’nin çıkması durumunda yoğun emeklilik başvurularının gelebileceğini hatırlatan KATSO Başkanı Fındıkoğlu, “Özel sektörün hem işgücü açığının hem de bir anda oluşacak kıdem tazminatı yükünün altından kalkabilmesi mümkün değil” diye konuştu.

Fındıkoğlu, EYT düzenlemesinde işveren için daha detaylı çalışma, kıdem tazminatları için mali destek, çalışanların emekli olup da çalışmaya devam etmeleri yönünde özendirici uygulama talep etti.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, EYT’ye karşı olmadıklarını, binlerce vatandaşın bu uygulamayı beklediğini hatırlatarak, “EYT uygulamasının taraflardan biri olan işveren kesimi ile ilgili olarak daha detaylı bir çalışma yapılmasını hükümetimizden talep ediyoruz” dedi.

Yoğun emeklilik başvurularının gelebileceğini aktaran Başkan Fındıkoğlu, “İşgücü kaybının yüzde 30’ların üzerine çıkabileceği ifade diliyor. İşletmeler kalifiye ve deneyimli çalışanlarını kaybetme ile karşı karşıya kalacaklar. Deneyim kaybının işletmelerinize ve ülke ekonomimize getireceği açığı hesap etmek olanaksız. Diğer yandan bir anda ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükünün altından kalkabilmek de olanaksız. Üstelik Ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış sonrası kıdem tazminatları daha da artacak. Günümüzde özel sektör bankalardaki finansmana erişimde sıkıntı çekiyor ve ayrıca piyasadaki nakit akışı da sıkışık bir hal aldı. Dünyada yaşanan ekonomik kriz yüzünden zaten zor günler geçiren özel sektörün EYT ile gelecek yeni sıkıntıları aşabilmesi kolay olmayacak” açıklamasında bulundu.

İşveren kesimi için çözüm taleplerini de dile getiren Fondıkoğlu, “Kıdem tazminatlarını ödeyebilmemiz için mali desteğe ihtiyaç duyacağız, hükümetimizin bu alanda makul faiz oranlı finansman yaratmasını bekliyoruz. Deneyimli personel kaybını önlemek için de çalışanların emekli olduktan sonra işe devam etmeleri yönünde özendirici uygulamalar ortaya konulabilir” şeklinde konuştu.