Kastamonu’ya getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmek isteyen şahıs gözaltına alındı

İstanbul’dan Kastamonu’ya getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmek isteyen şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul’dan Kastamonu’nun Tosya ilçesine piyasaya sürmek amacıyla uyuşturucu getirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, M.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazırlanmış bir miktar metamfetamin ve 6 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince M.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.