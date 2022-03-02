Kastamonu’ya 12 müstakil anaokulu, 5 mobil anaokulu yapılacak

Kastamonu’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 müstakil anaokulu ve 5 mobil anaokulu yaptırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla 2022 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak 3 bin yeni anaokulu yapım programı 27 Şubat 2022 tarihinde açıklandı.

Bu kapsamda, Kastamonu’ya da 12 müstakil anaokulu ve 5 mobil anaokulu olmak üzere bin 400 öğrenciye hizmet verebilecek toplam 70 derslik yapılacak.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezine 3, Tosya’ya 2, Abana, Ağlı, Doğanyurt, İnebolu, Pınarbaşı, Şenpazar ve Taşköprü’ye 1’er olmak üzere toplam 12 müstakil anaokulu ve il merkezine 2, Tosya’ya 2, Cide’ye 1 olmak üzere toplam 5 mobil anaokulu yapılacağı belirtildi.