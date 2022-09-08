Kastamonu’nun ilk ’duvar bahçe’ projesi tamamlandı

Kastamonu Belediyesi, tarafından kentte pilot olarak uygulanan ve çalışmaların tamamlandığı ’duvar peyzaj’ projesi, vatandaşların beğenisini topladı.

Kastamonu Belediyesi, kentte ilk kez uygulanan ’duvar bahçe’ projesinde pilot olarak seçilen Rauf Denktaş Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı. Bölgede yapılan çalışmanın ardından 106 metre uzunluğunda üç metre yüksekliğindeki duvar, kentin ahşabı, doğası ve tarihiyle olan bütünlüğü yansıtan bir görünüme kavuştu. Estetik olarak alana ayrı bir güzellik katan projenin gece görüntüsü de vatandaşların beğenisini topladı.

Projenin bölgede yaşayan insanlar tarafından beğenilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Her ne yapıyorsak şehrimizin bir adım daha ileri gitmesi için yapıyoruz. Tarihi derinliği olan, doğasıyla, ahşabıyla bir bütünlük taşıyan Kastamonu’ya yakışır projeler yapmak için gayret ediyoruz. Duvar Peyzaj projesini ilimiz de ilk kez uygulandı. Biz bu uygulamayı pilot olarak gerçekleştirdik. Estetik açıdan da güzel oldu. Hemşehrilerimiz de bu çalışmayı çok beğendi. Önümüzdeki süreçte uygun noktalarda da buna benzer çalışmalar yapacağız. 106 metrelik duvarın dünüyle bugünü farklı oldu. Güzelde oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kastamonumuzun her alanda gelişimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.