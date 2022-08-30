Kastamonu’nun ihracatı geçen yıla göre yüzde 105,3 arttı

Kastamonu’da, ihracat geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 105,3 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından"Temmuz 2022 ayı verileri" açıklandı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğünce verilen bilgilere göre, 2022 yılı Temmuz ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat 46 milyon 73 bin dolar olarak açıklandı. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,3 arttığı görüldü. Kastamonu’nun 2022 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 28 milyon 371 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 401,1 oranında arttı.

Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Temmuz ayında 74 milyon 444 bin dolar oldu.

Temmuz ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın "ISIC Rev4" ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk üç sırada, aylık toplam ihracatın yüzde 53,2’sine denk gelen 24 milyon 525 bin dolar ile “kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” ürün grubu, 11 milyon 297 bin dolar ile “diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği” ürün grubu ve 3 milyon 680 bin dolar ile “değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu oluşturdu. Temmuz ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 37 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İthalat ise 54 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatın ilk üç sırasında 16 milyon 250 bin dolar ile “diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği” ürün grubu, 5 milyon 513 bin dolar ile “kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” ürün grubu ve 2 milyon 22 bin dolar ile “dokuma” ürün grubu yer aldı.

Temmuz ayında Kastamonu’dan 64 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada 20 milyon 34 bin dolar ile Hindistan yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 10 milyon 680 bin dolar ile Bulgaristan’a olurken üçüncü sırada 4 milyon 764 bin dolar ile Romanya yer aldı.

Temmuz ayında Kastamonu’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 16 milyon 250 bin dolar ile Sırbistan, ikinci sırada 5 milyon 559 bin dolar ile Rusya ve üçüncü sırada 1 milyon 878 bin dolar ile İtalya yer aldı. Temmuz ayında Kastamonu’ya 43 farklı ülkeden ithalat gerçekleştirdi.