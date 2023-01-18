Kastamonu’nun 4 kültürel değeri, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine alındı

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ulusal Envantere teklif edilen Kastamonu’nun 4 kültürel değeri, ’Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne alındı.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ulusal Envantere teklif edilen “Azdavay ve Pınarbaşı kadın başlıkları”, “geleneksel kızak yarışları”, “geleneksel simit yapımı” ile “pastırma kültürü ve gelenekleri” unsurları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun bulunarak "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, çalışmaların 2023 yılında da devam edeceğini söyledi. Değerlendirme sürecinde olan unsurlarında olduğunu belirten Şenoğlu, “Somut Olmayan Kültürel Miras’ın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri çalışmaları çerçevesinde, müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurulu’nca, 2022 yılı birinci dönem toplantısında, ulusal envantere teklif edilen ‘Azdavay ve Pınarbaşı kadın başlıkları’, ‘geleneksel kızak yarışları’, ‘geleneksel simit yapımı’ ile ‘pastırma kültürü ve gelenekleri’ unsurları Bakanlığımız Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunarak Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne alındı. 2022 yılı ikinci dönem toplantısında teklif edilen üç unsur ve bir Yaşayan İnsan Hazinesi ise değerlendirme sürecindedir. İl Tespit Kurulu Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter çalışmaları 2023 yılında devam edecektir” şeklinde konuştu.