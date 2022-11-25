Kastamonulu öğretmenler, bilgilerini paylaşmak için Litvanya’ya gitti

Daday’da hayata geçirilen Erasmus projesi çerçevesinde öğretmenler, bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşmak üzere Litvanya’ya gitti.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Litvanya, Polonla ve İspanya’nın ortak olduğu Erasmus projesi çerçevesinde Kastamonu’nun Daday ilçesinde eğitim veren öğretmenler, bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşmak üzere Litvanya’ya gitti. 240 bin Euro bütçeli Erasmus projesi çerçevesinde öğretmenler, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile uzaktan eğitim deneyimlerini birbirleriyle paylaşacak.

Bu çerçevede proje ekibi, Kastamonu’dan hareket ederek Litvanya’ya gitti.